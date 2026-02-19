Tembló Punilla con un sismo de magnitud 2,5

Un sismo de magnitud 2.5 se registró este jueves a las 12:25 y fue percibido levemente en distintas localidades de las Sierras Chicas y el valle de Punilla.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro se ubicó 13 kilómetros al oeste de La Falda, a 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba y a 62 kilómetros al norte de Alta Gracia. La profundidad fue de 9 kilómetros.

La intensidad estimada fue de II a III en la escala Mercalli Modificada, lo que implica que el movimiento pudo ser sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.

El temblor fue reportado en Villa Giardino, La Falda, Salsipuedes, Cosquín y Río Ceballos.