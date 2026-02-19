Trekking hasta las esculturas del Pan de Azúcar

La Municipalidad de Cosquín organizó una nueva jornada de trekking hacia las esculturas ubicadas en el cerro Pan de Azúcar, uno de los íconos naturales de la región.

El recorrido contempló un circuito de tres kilómetros en descenso, atravesando senderos serranos hasta llegar a las piezas artísticas instaladas en medio del paisaje.

La propuesta convocó a vecinos y visitantes que participaron de la actividad al aire libre, combinando ejercicio físico y contacto con el entorno natural.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan promover el deporte y el encuentro comunitario, poniendo en valor el patrimonio natural que distingue a la ciudad.