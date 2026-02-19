UTHGRA acompaña el inicio de clases con la entrega de mochilas y kits escolares

Como cada año, UTHGRA Córdoba acompaña a las familias trabajadoras en el comienzo del ciclo lectivo con la entrega de mochilas y kits escolares destinados a hijos de afiliados en edad escolar (nivel primario y secundario).

Quienes deseen acceder a este beneficio deberán presentarse en la seccional UTHGRA Córdoba o sus delegaciones de Villa Carlos Paz y Río Ceballos y presentar la documentación correspondiente al momento de la entrega.

Días y horarios

La entrega se realizará del 23 al 27 de febrero en los siguientes horarios:

De 9 a 18 h

Jueves 26 y viernes 27 JORNADA EXTENDIDA: de 9 a 19 h



Puntos de entrega

Seccional UTHGRA Córdoba: Santiago del Estero 15

Delegación Villa Carlos Paz: Carlos Pellegrini 158

Delegación Río Ceballos: Av. San Martín 5836

Documentación requerida

- Para acreditar afiliación:

- Carnet sindical

- Último recibo de sueldo

- DNI del titular

Para acreditar vínculo:

- Partida de nacimiento o DNI del hijo/a (si en el dorso figuran los datos de los padres) - Carnet de OSUTHGRA del hijo/a

Para acreditar escolaridad:

- Constancia de alumno regular o último boletín del ciclo lectivo 2025

- Beneficio exclusivo para afiliados

Si aún no estás afiliado, podés realizar el trámite en el momento acercándote con la siguiente documentación:

- Fotocopia y original del DNI del titular (ambos lados)

- Fotocopia y original del último recibo de sueldo

- Constancia de CUIL