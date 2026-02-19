UTHGRA acompaña el inicio de clases con la entrega de mochilas y kits escolares

CORDOBA
UTHGRA acompaña el inicio de clases con la entrega de mochilas y kits escolaresDesde el gremio una vez más muestran su compromiso con las familias de sus afiliados.
Como cada año, UTHGRA Córdoba acompaña a las familias trabajadoras en el comienzo del ciclo lectivo con la entrega de mochilas y kits escolares destinados a hijos de afiliados en edad escolar (nivel primario y secundario).
Quienes deseen acceder a este beneficio deberán presentarse en la seccional UTHGRA Córdoba o sus delegaciones de Villa Carlos Paz y Río Ceballos y presentar la documentación correspondiente al momento de la entrega.
Días y horarios
La entrega se realizará del 23 al 27 de febrero en los siguientes horarios:
De 9 a 18 h
Jueves 26 y viernes 27 JORNADA EXTENDIDA: de 9 a 19 h
Puntos de entrega
Seccional UTHGRA Córdoba: Santiago del Estero 15
Delegación Villa Carlos Paz: Carlos Pellegrini 158
Delegación Río Ceballos: Av. San Martín 5836
Documentación requerida
- Para acreditar afiliación:
- Carnet sindical
- Último recibo de sueldo
- DNI del titular
Para acreditar vínculo:
- Partida de nacimiento o DNI del hijo/a (si en el dorso figuran los datos de los padres) - Carnet de OSUTHGRA del hijo/a
Para acreditar escolaridad:
- Constancia de alumno regular o último boletín del ciclo lectivo 2025
- Beneficio exclusivo para afiliados
Si aún no estás afiliado, podés realizar el trámite en el momento acercándote con la siguiente documentación:
- Fotocopia y original del DNI del titular (ambos lados)
- Fotocopia y original del último recibo de sueldo
- Constancia de CUIL