Alerta de la ANMAT: prohibieron la venta de un conocido destapacañerías

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un producto de limpieza tras detectar fallas graves en su elaboración. La medida afecta a un destapacañerías que fue reprocesado ilegalmente y contenía una composición química diferente a la autorizada por el organismo de control.

A través de la Disposición 193/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se vetó el uso y distribución del producto marca "Clinsy" en todas sus presentaciones. La investigación comenzó tras una consulta sobre la legitimidad del artículo, ya que la etiqueta mostraba una composición de "hidróxido de sodio 62,5%" e "hipoclorito de sodio 5,25%", valores que no coincidían con el registro oficial de la empresa, el cual aprobaba concentraciones mucho menores.

Las irregularidades detectadas por la ANMAT

La firma responsable, Villard & Louis S.A., reconoció que el lote cuestionado (L1S23) se generó a partir del reproceso de una devolución de 10 cajas con envases abollados y faltantes de etiquetas. Según la investigación, la empresa "reprocesó productos terminados devueltos por un cliente y consignó nueva fecha de vencimiento", incumpliendo las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios.

Además, se descubrió que el producto había sido elaborado por la firma Grido S.A., un establecimiento que no estaba declarado en el registro y que actualmente se encuentra dado de baja por una disposición anterior. Los ensayos de laboratorio confirmaron que la concentración del principio activo en el lote no coincidía con la aprobada, por lo que se ordenó iniciar sumarios sanitarios a ambas empresas involucradas y retirar el producto de la venta.