Alerta por tormentas para esta noche: viento fuerte, granizo y lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para la noche de este hoy, que podrían presentarse con variada intensidad en la región.

Según informó el organismo, se esperan tormentas acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar complicaciones en la circulación y anegamientos temporarios.

Ante este escenario, se recomienda a la población circular con extrema precaución, evitar actividades al aire libre durante los fenómenos más intensos y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN.