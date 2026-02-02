Bomberos Voluntarios abren convocatoria para nuevos aspirantes

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz anunció la apertura oficial de la convocatoria para quienes deseen sumarse a la institución y comenzar el camino hacia una de las vocaciones más nobles.

“Convertirse en bombero no es para todos, es para quienes están dispuestos a darlo todo”, señalaron desde la entidad, destacando que la formación exige compromiso, disciplina, sacrificio y un profundo amor por el prójimo.

La inscripción estará abierta hasta el 15 de febrero, y los interesados deberán completar el formulario disponible a través del link en el perfil oficial o mediante el código QR difundido por la institución.

El proceso de ingreso consta de varias etapas. El 21 de febrero a las 18 horas se realizará una reunión informativa, donde los aspirantes podrán evacuar dudas sobre el cursado y el rol del bombero voluntario. Posteriormente, el sábado 28 de febrero, se llevará a cabo el examen de ingreso, luego de recibir el Manual de Ingreso por correo electrónico. Quienes superen esta instancia deberán atravesar una entrevista personal con la Jefatura del cuartel y presentar la ficha médica correspondiente que acredite la aptitud física necesaria.

La formación comenzará el 21 de marzo, con el inicio de la Carrera de Bombero Nivel I, que tendrá una duración de un año. Finalmente, el 2 de junio de 2027, los aspirantes que completen exitosamente todo el proceso se convertirán oficialmente en Bomberos Voluntarios.

Desde la institución remarcaron que no se trata solo de un curso, sino de una elección de vida: “Es estar cuando más se necesita, poner el cuerpo por los demás y formar parte de una familia que deja huella para siempre”.