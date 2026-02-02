Córdoba lanza Oficio 2026 con salida laboral en seis meses

El gobernador Martín Llaryora anunció un paquete de medidas orientadas a impulsar el empleo, fortalecer a las pymes y promover el emprendedurismo, con eje en la capacitación laboral, el financiamiento productivo y la consolidación del modelo productivo cordobés.

En ese marco, presentó el Programa Oficio 2026, una iniciativa de capacitación rápida en oficios con salida laboral en un plazo de seis meses, que se sumará a las políticas de empleo ya vigentes en la provincia.

“Estamos convencidos de que la mejor política social es un buen empleo. En Córdoba financiamos trabajo y empleo de calidad”, sostuvo el mandatario.

Como complemento, Llaryora anunció que se duplicará el cupo de créditos productivos del Banco de la Gente destinados a emprendimientos y confirmó el envío a la Legislatura del proyecto de ley que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor.

Este fondo se financiará con un porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, hasta alcanzar 10.000 millones de pesos, y estará destinado a impulsar proyectos de innovación y emprendimientos dinámicos en todo el territorio provincial.

El gobernador remarcó que el trabajo seguirá siendo la política social más importante, y definió a Córdoba como una provincia de producción, industria, valor agregado y empleo, con un modelo de articulación entre el Estado y el sector privado, aun en un contexto económico nacional restrictivo.

En materia de incentivos productivos, adelantó que durante 2026 la aplicación de la Ley de Promoción Simplificada permitirá que 10.000 pymes industriales dejen de pagar Ingresos Brutos. Además, señaló que la reciente reglamentación de la Ley de Igualdad Territorial ya generó, en pocos días, una decena de proyectos productivos, con inversiones y creación de puestos de trabajo en distintas regiones.

Entre otros anuncios, Llaryora confirmó que se avanzará en la ampliación de los parques industriales, con el objetivo de superar los 70 distribuidos en toda la provincia, y anunció la creación de un nuevo Fondo Provincial de Garantías para Pymes, destinado a acompañar a empresas que atraviesan un escenario económico complejo.

El mandatario también puso en valor la industria naranja o industria de los eventos, a la que definió como una “industria sin chimeneas” con fuerte impacto económico, social y cultural. En ese sentido, ratificó el respaldo provincial a festivales y grandes eventos y destacó la reciente sanción de una ley que fortalece este sector.

Para cerrar, Llaryora reafirmó el rumbo del modelo productivo provincial: “Una provincia con trabajo es una provincia con dignidad”.