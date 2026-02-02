Cuesta Blanca avanza en la mejora de las comunicaciones con alcance provincial

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, realizó en la mañana de este lunes la entrega de un regulador solar destinado a la puesta en funcionamiento de la antena de la Central de Comunicaciones, ubicada en la zona de Altas Cumbres.

El equipamiento permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de comunicaciones, que contará con una cobertura de alcance provincial, fortaleciendo especialmente los canales destinados a situaciones de emergencia.