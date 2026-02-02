El Gobierno posterga la nueva metodología para medir la inflación en el IPC

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que se posterga la implementación de la nueva metodología para medir la inflación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a pesar de que el INDEC había anunciado que el dato de enero se publicaría la semana próxima con la actualización incluida.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Caputo explicó la decisión tras la salida de Marco Lavagna de la dirección del organismo estadístico. “Marco estaba trabajando en la nueva metodología y tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Agregó: “La visión nuestra es que no hay necesidad de cambiar el índice ahora. De hecho da prácticamente igual, el año pasado daba prácticamente lo mismo. Enero daba un poco más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

Más temprano, fuentes del INDEC habían confirmado a Clarín que se mantenía la fecha del 10 de febrero para difundir el IPC de enero con la nueva fórmula, tal como se había anticipado en octubre del año pasado. El organismo consideraba enero de 2026 el momento óptimo para el lanzamiento, ya que facilita las comparaciones interanuales (enero contra enero) y la medición de la inflación acumulada en el año.

La actualización del IPC incorpora cambios clave para reflejar mejor los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos:

Pasa de 12 a 13 divisiones, adoptando estándares internacionales, e incluye una nueva categoría de seguros y servicios financieros (antes englobada en 'Bienes y Servicios Varios').

Actualiza la canasta de bienes y servicios con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando la de 2004-2005.

Reduce el peso relativo de rubros como alimentos y bebidas e indumentaria, mientras aumenta la incidencia de servicios, como telefonía celular, plataformas de streaming (ej. Netflix), transporte, vivienda (con mayor peso de alquileres y tarifas), expensas y otros gastos modernos.

Estos ajustes buscan una medición más representativa y alineada con recomendaciones internacionales de actualizar la canasta cada 5-10 años. El índice actual data de la gestión posterior a la intervención del INDEC (2007-2015), con ponderadores de seis regiones del país. Caputo también confirmó que Pedro Lines, actual número dos del INDEC y especialista en cuentas nacionales, quedará a cargo del organismo de manera interina tras la renuncia de Lavagna. “Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable”, afirmó el ministro. El Gobierno sostiene que las diferencias entre el índice actual y el nuevo serán mínimas y no alterarán significativamente los resultados. El Banco Central había anticipado que la nueva fórmula será menos sensible a variaciones del dólar, pero más influida por subas en tarifas, alquileres, expensas y salarios. Además, señaló riesgos temporarios para la desinflación en los primeros meses de 2026, como la carne, aumentos estacionales en educación e indumentaria, y ajustes tarifarios. El IPC de enero se publicará el 10 de febrero con la metodología vigente, mientras se evalúa el momento adecuado para aplicar los cambios, una vez consolidado el proceso de baja de la inflación.