Entrega de los Premios Carlos 2026: “Una fiesta que ya es de relevancia nacional”

En el marco de la entrega de los Premios Carlos 2026, el secretario de Turismo, Deporte, Cultura e Innovación de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, destacó la importancia del evento para la ciudad, los artistas y el turismo, subrayando el crecimiento y el prestigio que la distinción ha alcanzado a nivel nacional.

“Es una jornada muy importante, algo que esperamos todos los carlospasenses, los artistas y los turistas. Los Premios Carlos ya tomaron una relevancia nacional, con la presencia de los principales portales del país que realizaron la previa con las nominaciones”, señaló el funcionario.

Boldrini remarcó además la innovación en el formato y el espacio elegido para esta edición, apostando a una presentación diferente que permita brindar mayor comodidad a los elencos y un contacto más cercano con el público. “Queremos darle color y protagonismo a todos los elencos, sabiendo que siempre habrá ganadores y también quienes se van disconformes, pero eso forma parte de la esencia de los premios”, expresó.

En cuanto a la descentralización de las actividades, explicó que se trata de una política que vienen impulsando junto al intendente Esteban Avilés, buscando dar participación a distintos sectores de la ciudad. “La idea es que diferentes espacios tengan su lugar. El año pasado fue el Hotel Mónaco, este año Eleton y el próximo será otro.

Queremos que toda la ciudad sea parte”, sostuvo. El secretario también destacó la interacción con el público y los turistas, quienes pudieron acercarse a vivir el paso de los elencos por la alfombra roja. “La gente puede llevarse una foto, un recuerdo, ver de cerca a los artistas que disfrutaron en el teatro. Eso enriquece la experiencia turística”, afirmó.