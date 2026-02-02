Los jubilados provinciales cobraron febrero con aumento y la mínima llegó a $800 mil

Los jubilados provinciales comenzaron febrero con una mejora en sus haberes. El aumento anunciado por el gobernador Martín Llaryora ya se refleja en los pagos de este mes y elevó la jubilación mínima a 800 mil pesos, beneficiando de manera directa a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional cordobés.

La medida se da en un contexto económico nacional complejo y apunta a sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores, al tiempo que forma parte de una política orientada a preservar la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Con esta actualización, Córdoba vuelve a ubicarse entre las jurisdicciones con las jubilaciones mínimas más altas del país.

Durante la apertura de sesiones de la Legislatura, Llaryora ratificó la decisión de mantener el sistema previsional bajo administración provincial. “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, sostuvo el mandatario, al advertir que un eventual traspaso implicaría una fuerte caída en los ingresos, similar a la situación que atraviesan muchos jubilados nacionales.

El gobernador también confirmó que antes de fin de año se incorporará un mayor número de beneficiarios al 82%, un objetivo que avanza tras medidas que permitieron reducir el déficit previsional sin resignar derechos. En diciembre pasado, más de 50 mil jubilados recuperaron el 82%, mientras que otros 10 mil dejaron de realizar el aporte del 20% previsto en el artículo 58, a partir de la Ley de Equidad Jubilatoria.

Dicha norma establece un esquema solidario de esfuerzo compartido entre trabajadores activos y pasivos, bajo el criterio de que quienes perciben mayores ingresos realizan un aporte mayor para garantizar la sustentabilidad del sistema. La actualización aplicada en febrero consolida esta política previsional, con eje en el cuidado de los ingresos de los jubilados y la mejora progresiva del régimen jubilatorio provincial.