Medicamentos gratuitos y hospital en Carlos Paz, en el mensaje de Llaryora

El gobernador Martín Llaryora presentó este domingo Medicor, un nuevo programa integral de salud destinado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos, mejorar la gestión de turnos hospitalarios y avanzar con la telemedicina en todo el territorio provincial.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema público de salud, en un contexto de retracción del financiamiento nacional. “Para una persona a la que se le diagnostica una enfermedad, el medicamento no es un lujo: es una necesidad vital”, afirmó el mandatario durante su exposición.

Medicor permitirá, mediante herramientas digitales, un acceso simple, desburocratizado y sin demoras a los medicamentos recetados por profesionales de la salud. El esquema se apoyará en la receta digital y en la articulación con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y el Consejo Médico, para que los tratamientos puedan retirarse en cualquier farmacia del territorio provincial.

Además, el programa funcionará como plataforma para optimizar la asignación de turnos en hospitales provinciales y como herramienta central para extender la telemedicina, especialmente en zonas del interior con menor acceso a especialidades.

Hospital en Carlos Paz y red sanitaria

En su mensaje, Llaryora ratificó la continuidad del proyecto del hospital de Villa Carlos Paz, obra que ya forma parte del plan de infraestructura sanitaria provincial, y la volvió a ubicar dentro del esquema de fortalecimiento del sistema público de salud.

El hospital local se integrará a la red de cinco nuevos hospitales provinciales, junto a otras obras en ejecución y a iniciarse, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y mejorar el acceso a la salud en distintas regiones de Córdoba.

“Una vez finalizadas estas obras, los cordobeses tendremos uno de los sistemas de atención pública más robustos de la Argentina”, sostuvo el gobernador.

Discapacidad y salud mental

En materia de discapacidad, Llaryora recordó que durante 2025 se financiaron 460 proyectos de instituciones vinculadas al sector, con una inversión de 4.700 millones de pesos, y anunció la creación del Fondo de Inclusión para Personas y Organizaciones con Discapacidad, que contará con 4.500 millones de pesos este año.

También informó que se ampliará la red provincial de salud mental con 10 nuevas sedes y que se firmarán más de 100 convenios con municipios para implementar un programa territorial de recuperación de adicciones.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno provincial busca consolidar un modelo sanitario con mayor cobertura, equidad territorial y uso intensivo de tecnología, poniendo el foco en el acceso efectivo a medicamentos, atención médica y tratamientos.