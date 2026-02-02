Mejoran el equipamiento del personal de Servicios Generales en Cuesta Blanca

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, realizó en la mañana de este lunes la entrega de indumentaria completa de trabajo destinada al personal del área de Servicios Generales.

El equipamiento entregado está conformado por remera, pantalón y borceguí, todos de primera marca, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y brindar mayor seguridad y comodidad a los trabajadores en el desarrollo de sus tareas diarias.