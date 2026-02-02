Tormentas en Punilla: el pronóstico marca hasta cuándo llueve

El Valle de Punilla atraviesa este lunes una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias y tormentas que se intensificarán durante la tarde y se extenderán hacia la noche, según el pronóstico oficial actualizado a las 05:51.

En Carlos Paz, la mañana comenzó ligeramente nublada, con 25,4°C, humedad del 54%, viento del norte a 8 km/h y buena visibilidad. Para el resto del día se prevén lluvias aisladas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde y chaparrones durante la noche, con probabilidades de precipitación que alcanzan el 40 al 70% en el período más inestable.

La temperatura mínima de este lunes será de 19°C y la máxima rondará los 31°C, en un contexto de ambiente caluroso que acompaña el desarrollo de tormentas. El viento rotará del oeste al noroeste, con intensidades de hasta 22 km/h hacia la noche.

De acuerdo al pronóstico extendido, las lluvias y tormentas se concentran principalmente durante este lunes, mientras que desde el martes se espera una mejora gradual, con temperaturas similares pero menor probabilidad de precipitaciones. Hacia el miércoles, el tiempo se presentará más estable, aunque con un marcado ascenso térmico y máximas que podrían alcanzar los 34°C en el centro de la provincia.

El panorama indica que la inestabilidad comienza a ceder a partir del martes, tras un lunes que será el día más comprometido en cuanto a lluvias y tormentas en Punilla y zonas aledañas.