¿Tras las lluvias, cuánto le falta al dique San Roque para llenarse?

Al 1 de febrero, luego de las lluvias registradas en gran parte de las sierras, el dique San Roque alcanzó una cota de 34,96 metros, quedando a 34 centímetros del nivel del vertedero, fijado en 35,30 metros, según datos oficiales de la Provincia de Córdoba.

El registro ubica al San Roque entre los embalses más próximos a su cota máxima, aunque todavía sin llegar al punto de derrame. El monitoreo diario permite seguir de cerca su evolución en un contexto de aportes hídricos recientes en la cuenca.

El informe provincial también detalla la situación del resto de los diques cordobeses. La Quebrada presenta una cota de 33,65 metros, a 35 centímetros del vertedero; Los Molinos se ubica en 51,77 metros, a 1,23 metros de su nivel máximo; mientras que Cruz del Eje registra 35,60 metros, con una diferencia de 1,60 metros.

Más atrás aparecen el embalse Río Tercero, con 44,21 metros, a 2,29 metros del vertedero; La Viña, con 95,69 metros, a 4,81 metros; y el dique El Cajón, que alcanza 25,24 metros, quedando a 4,96 metros de su cota máxima. El nivel más bajo en relación al vertedero corresponde a Pichanas, con 37,80 metros, a 6,20 metros del nivel de derrame.

Los datos corresponden a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba y son elaborados a partir del Sistema de Información Hidrometeorológica, que permite un seguimiento permanente del estado hídrico en todo el territorio provincial.