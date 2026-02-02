Valle Hermoso celebra la Semana de la Fundación con actividades abiertas

Valle Hermoso puso en marcha la Semana de la Fundación, una propuesta que convoca a vecinos y vecinas a participar de una serie de actividades abiertas y gratuitas en la antesala del 8 de febrero, fecha en la que se conmemora la fundación de la localidad.

Durante estos días se desarrollarán paseos guiados, conversatorios y encuentros comunitarios, pensados como espacios de reflexión y participación para reencontrarse con la historia local, poner en valor las raíces del pueblo y fortalecer la identidad colectiva.

Desde la organización destacaron que conocer la historia es también una forma de cuidado comunitario, ya que permite comprender de dónde viene Valle Hermoso y proyectar, de manera compartida, el camino hacia el futuro. En ese sentido, la propuesta busca que los vecinos no solo asistan, sino que sean protagonistas de los espacios de memoria y encuentro.

La grilla de actividades ya fue difundida para que cada persona pueda elegir las propuestas que más le interesen y sumarse a la celebración, que apunta a integrar pasado y presente en una semana cargada de sentido comunitario.