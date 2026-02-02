Valle Hermoso será sede del 2° Encuentro de Veteranos de Malvinas y sus familias

Del 29 de abril al 3 de mayo, Valle Hermoso recibirá a excombatientes de la Guerra de Malvinas y a sus familias en el marco del segundo Encuentro Nacional de Veteranos de Malvinas, un evento único en el país que combina memoria, reconocimiento y actividades recreativas.

La localidad será anfitriona de Veteranos provenientes de 18 provincias argentinas, quienes participarán junto a sus familiares en distintas propuestas deportivas y recreativas que se desarrollarán en diversos espacios de la ciudad.

Según lo previsto por la organización, se espera la llegada de casi 500 visitantes, entre excombatientes, abanderados, equipos deportivos y familiares, lo que convertirá al encuentro en una de las convocatorias más numerosas dedicadas a los Veteranos de Malvinas a nivel nacional.

El evento no solo busca fortalecer los lazos entre quienes formaron parte del conflicto bélico de 1982, sino también promover el acompañamiento familiar, el intercambio de experiencias y el reconocimiento permanente a quienes defendieron la soberanía argentina.