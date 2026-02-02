Venezuela liberó al ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara

El canciller, Pablo Quirno, anunció este lunes que el ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara, que se encontraba detenido de manera arbitraria en Venezuela, “ha sido liberado”.

“Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación”, dijo Quirno en la red X.

“En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, expresó el canciller argentino.

La Cancillería “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo”, agrega.

“El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, destaca la nota oficial.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich manifestó en X: “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana”.

La ex ministra de Seguridad puso de relieve que “aún faltan Nahuel (Gallo) y Germán (Giuliani), y tienen que ser todos los presos políticos”.

El portal venezolano ReporteYa publicó que la hermana de Gustavo Rivara, Patricia Rivara, confirmó al @ForoPenal, que el ciudadano argentino “ya ha sido excarcelado” y que “estaba arbitrariamente detenido desde el 1/1/2025”.