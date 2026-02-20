Abuelos ofrecieron abrazos gratis y emocionaron a todos en Carlos Paz

Una escena distinta se vivió esta mañana frente a la Residencia Privada Los Arrayanes, en la Avenida San Martín 670 de la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando un grupo de adultos mayores salió a la vereda con carteles de «abrazos gratis».

La propuesta fue impulsada por Paola Prieto, trabajadora social que se incorporó recientemente a la institución.

En diálogo con EL DIARIO, contó cómo surgió la idea: «Arranqué hace dos semanas acá en Los Arrayanes. La verdad que es un espacio hermoso… los abuelos son geniales. A partir del canto de una canción que se llama El Abrazo, surgió la idea de decir: ¿podemos salir a abrazar? Y dar abrazos gratis».

Prieto explicó que la iniciativa fue espontánea y sin difusión previa. «Patry me dijo sí. Bueno, entonces vamos, carteles y salgamos a abrazar gratis. Es la primera vez que salimos porque creo que vamos a salir más veces después. Éxito total. No le avisamos a nadie. Toda la gente contenta»; añadió.

Abrazos gratis en Villa Carlos Paz. Abuelos de la Residencia Los Arrayanes salieron a la vereda con carteles y los brazos abiertos. La iniciativa nació de una canción… y terminó emocionando a todo el barrio.

Según relató, vecinos y conductores reaccionaron con entusiasmo. «Nos saludan de los autos, los colectivos. Y los abuelos felices también por esta iniciativa. Generalmente tienen contacto solamente con ustedes o con algún familiar. Y el salir afuera y socializar con la gente, a ellos también les gusta y les hace bien. Y nada, un abrazo no se le niega a nadie»; aseguró.

Desde la residencia adelantaron que repetirán la experiencia en los próximos días debido al impacto que tuvo.

Durante varios minutos, la vereda se transformó en un punto de encuentro donde vecinos y adultos mayores compartieron abrazos, sonrisas y palabras, en una propuesta simple que logró conectar generaciones y despertar emoción en plena calle.