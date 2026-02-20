Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

viernes, 20 de febrero de 2026 · 11:42

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para febrero, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

AUH y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 7: viernes 20 de febrero.

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 6: viernes 20 de febrero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.