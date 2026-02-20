Cuesta Blanca señalizó un cruce clave para ordenar el ingreso

La intervención apunta a mejorar la orientación en uno de los accesos más transitados y reforzar el cuidado del entorno serrano.

La Comuna de Cuesta Blanca instaló nueva cartelería informativa en la intersección de calle La Calandria y Bajada del Ruiseñor. La señalización está destinada tanto a turistas como a residentes.

Según se informó, el objetivo es ordenar la circulación en ese sector y brindar referencias claras para quienes ingresan a la localidad. Además, la medida busca preservar el entorno natural mediante indicaciones precisas sobre circulación y uso de los espacios.

Desde la administración local señalaron que este tipo de acciones forman parte de un esquema de mejoras orientado a optimizar la experiencia de quienes visitan Cuesta Blanca y fortalecer la identidad del lugar.