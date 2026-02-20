Diecisiete niños tocaron la campana tras vencer el cáncer infantil

Diecisiete niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 18 años finalizaron sus tratamientos oncológicos y dieron el tradicional “Campanazo” en el Hospital Infantil Municipal “Sixto González”. El encuentro se realizó en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, y contó con la participación del intendente Daniel Passerini.

El “Campanazo”, que se realiza desde 2018, marca el alta médica de pacientes que atravesaron tratamientos complejos. Cada uno de ellos hizo sonar la campana como símbolo del cierre de una etapa y el inicio de otra. Durante la ceremonia, familiares, equipos de salud y la comunidad hospitalaria acompañaron el momento con brazaletes dorados, emblema internacional de la lucha contra el cáncer infantil.

“La atención del Hospital Infantil es más que una asistencia de salud, es un servicio humanitario”, expresó Passerini. El intendente destacó que siete de cada diez casos de oncología pediátrica se atienden actualmente en instituciones públicas y subrayó el rol de los equipos médicos, voluntarios y la escuela hospitalaria.

Por su parte, el secretario de Salud, Ariel Aleksandroff, remarcó la incorporación de nuevas tecnologías y el acompañamiento integral a las familias. “Este Campanazo simboliza el final de un recorrido difícil, pero también el comienzo de una nueva esperanza”, sostuvo.

Desde las familias, Liliana, madre de Isabella, valoró la contención recibida “desde el día uno”, mientras que Francisco destacó el trato “con cariño y atención” y el apoyo educativo durante la internación.

Incidencia y atención pública

Según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA 2000–2025), en el país se registraron 40.283 casos de cáncer en menores de 19 años en los últimos 25 años. La incidencia es de 131 casos por millón de niños menores de 15 años por año, con un promedio de 1.360 nuevos diagnósticos anuales en esa franja etaria.

La sobrevida global a cinco años alcanza el 70,3%. Entre 2013 y 2022, el 76% de los pacientes pediátricos oncológicos fueron atendidos en instituciones públicas.