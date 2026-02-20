Los carnavales barriales vuelven a tomar plazas y playones

Los festejos de carnaval continúan este fin de semana en distintos puntos de la ciudad. Entre el viernes 20 y el domingo 22, plazas y playones deportivos serán escenario de nuevas celebraciones con música, baile y propuestas para toda la comunidad.

El circuito de carnavales barriales busca fortalecer la identidad cultural y promover la participación vecinal, con comparsas, murgas y batucadas que sostienen esta tradición popular en cada sector.

La programación comenzará el viernes 20 a las 18:00 en barrio Ameghino Norte, con el Carnaval en Ameghino y la participación de la comparsa Los Halcones. A las 19:00 se desarrollarán dos encuentros en simultáneo: Retumba Argüello, en barrio Argüello Lourdes, y el Carnaval zona norte: Diferentemente iguales, en el playón deportivo del predio del Ferrocarril Guiñazú.

El sábado 21, desde las 18:00, barrio Los Cortaderos Norte será sede del Poderoso Carnaval. Más tarde, a las 19:00, barrio Villa Unión celebrará el Carnaval Ohana con música y ritmos de batucada.

El cierre será el domingo 22 con dos propuestas: a las 18:00, La alegría del carnaval en la plaza Sargento Mario Antonio Cisneros de barrio Los Robles, y desde las 18:30, Plaza en carnaval en la plaza Balseiro de barrio Observatorio.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.