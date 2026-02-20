“Mi hija no conoce su casa”: Carlos Paz se une para llevar a Melody a su hogar

Melody Pino nació el 22 de junio de 2025 con 36 semanas de gestación y desde ese día permanece internada. Tiene siete meses y todavía no conoce su casa en barrio Colinas.

La pequeña padece artrogriposis múltiple congénita y parálisis cerebral. A los dos días de vida fue operada del esófago. Tiene traqueostomía y botón gástrico, y es electrodependiente: necesita asistencia respiratoria permanente las 24 horas.

Su mamá, Yamila Soledad Pino, vive desde entonces dentro del hospital junto a ella. No volvió a su casa desde el nacimiento de Melody.

“Nació con treinta y seis semanas. Yo ya sabía a los cinco meses de embarazo que venía con artrogriposis, que tenía los piecitos para arriba. Después, cuando nació, nos enteramos de la parálisis cerebral. A los dos días le unieron el esófago. Y desde ahí estamos acá”, contó.

Melody necesita dos equipos de ventilación no invasiva (VNI/BiPAP) para poder regresar a su casa en barrio Colinas. El Ministerio entregó uno, pero falta el segundo.

“Ella necesita sí o sí el aparato para poder respirar, para poder vivir. Está conectada las 24 horas, no descansa ni nada. Nosotros tenemos uno que nos dio el Ministerio, pero necesitamos dos. Sin el segundo no nos podemos ir”, explicó.

Según relató, el pedido administrativo se realizó de manera incompleta.

“Cuando hicieron el pedido lo hicieron mal, pidieron uno solo en vez de los dos al mismo tiempo. Y ella necesita sí o sí los dos aparatos, trabajan en conjunto. Hace tres meses que lo pedimos y ya tendríamos que estar en casa”, señaló.

Clínicamente, la beba está en condiciones de recibir el alta desde hace tres meses. Actualmente se encuentra en sala común junto a su madre.

“Estamos en sala común. Yo sigo yendo a insistir para que me den el segundo equipo, pero los papeles van y vienen. Mi hija no conoce su casa todavía. Yo estoy con ella acá desde que nació, no volví nunca a mi casa”, dijo Yamila.

Recién hace dos semanas Melody comenzó a recibir visitas. Hasta entonces, solo había visto el entorno hospitalario.

“Los familiares la han conocido acá. Ahora que tenemos visitas, pudieron venir. Su hermanita de cinco años ya entró dos veces y tiene permiso para volver a entrar mañana. Todos los días me pregunta cuándo volvemos”, contó.

El equipo que falta tiene un valor aproximado de 14 millones de pesos. La familia no cuenta con obra social y el padre de las niñas es quien trabaja mientras la madre permanece en el hospital.

Además del aparato, deberán afrontar gastos de traslados y controles médicos cuando finalmente puedan regresar al hogar.

Ante la demora administrativa, la familia decidió apelar a la solidaridad de los vecinos de Carlos Paz para reunir el dinero y acelerar el regreso de Melody a su casa.

Alias para colaborar: Ailany.cataleya

Cuenta a nombre de: Yamila Soledad Pino