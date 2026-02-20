Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria", a los 53 años

Sus representantes confirmaron que el fallecimiento se produjo a causa de esta patología neurodegenerativa, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, que afecta progresivamente las neuronas motoras y compromete funciones esenciales como caminar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes fallece entre tres y cinco años después del diagnóstico.

En un comunicado, su entorno señaló que Dane “pasó sus últimos días rodeado de amigos queridos, su devota esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia”. También destacaron que, tras conocerse su diagnóstico en abril de 2025, se convirtió en un activo defensor de la concienciación y la investigación sobre la ELA.

De California a la fama mundial

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en California, Dane perdió a su padre cuando tenía siete años. Tras terminar la secundaria se trasladó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación. Participó en series como Saved by the Bell, Married... with Children y Charmed, además de la película X-Men: The Last Stand.

Su salto definitivo llegó en 2006, cuando fue elegido para interpretar al doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, personaje que encarnó hasta 2012 y retomó brevemente en 2021. El rol lo convirtió en una de las figuras más populares del drama médico de ABC.

En 2019 dio un giro hacia personajes más oscuros al asumir el papel de Cal Jacobs en Euphoria, el drama juvenil de HBO en el que interpretó a un padre con conflictos personales profundos.

También protagonizó el drama bélico The Last Ship, donde dio vida al capitán Tom Chandler, comandante de un destructor de la Marina estadounidense en un mundo devastado por una pandemia global. En 2017, la producción se detuvo temporalmente mientras el actor atravesaba un cuadro de depresión.

Activismo y legado

Tras anunciar públicamente su diagnóstico de ELA, Dane participó en conferencias y actividades en Washington para visibilizar las dificultades que enfrentan los pacientes, especialmente en relación con la cobertura de seguros médicos. En septiembre de 2025 fue distinguido por ALS Network como defensor del año por su compromiso con la causa.

Para 2026 estaba prevista la publicación de sus memorias, Book of Days: A Memoir in Moments, editadas por The Open Field, sello de Penguin Random House dirigido por Maria Shriver. En el libro, el actor repasaba momentos decisivos de su vida, desde su irrupción en Grey’s Anatomy hasta el nacimiento de sus hijas y el impacto del diagnóstico.

“Quiero capturar los momentos que me moldearon, los días hermosos, los difíciles, para que quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón”, expresó al anunciar la obra.

Con una carrera que transitó del éxito televisivo al activismo por la salud, Eric Dane deja una marca tanto en la industria del entretenimiento como en la lucha por la visibilización de la ELA.