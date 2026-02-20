Sueñan con una familia: el llamado que puede transformar dos historias

El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria pública destinada a personas, parejas o familias radicadas en cualquier punto de la provincia que estén en condiciones de adoptar a un niño de 11 años y a una adolescente de 15, residentes en la ciudad de San Francisco.

El pedido fue formulado por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo del juez Andrés Emilio Peretti. Aunque ambos son hermanos y se procura que mantengan el vínculo, la convocatoria es para que puedan integrarse a dos familias distintas, de manera autónoma.

En el caso del niño de 11 años, se destaca que disfruta del ajedrez, andar en bicicleta y realizar actividades vinculadas a la tecnología. Es empático, introvertido y compañero, con buena capacidad de adaptación y conducta favorable. Posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), asiste a tratamiento psicopedagógico y cuenta con apoyo escolar para estimular su aprendizaje, además de realizar tratamiento psicológico. Expresa sus emociones con claridad, acepta límites y ha incorporado rutinas de manera adecuada. Manifiesta su deseo de integrarse a una familia y mantener el vínculo con sus hermanas. La referencia de la convocatoria es “07/25”.

La adolescente de 15 años, por su parte, es activa y enérgica. Le gusta conversar, andar en patines y asistir al gimnasio. Expresa sus emociones sin dificultad y reflexiona sobre sus sentimientos y conductas. Realiza tratamiento psicológico con constancia, es responsable, autónoma y mantiene vínculos adecuados con pares y adultos. Su rendimiento académico es favorable y también expresa su deseo de incorporarse a una familia y sostener el lazo con sus hermanos. La referencia correspondiente es “A 05/25”.

Desde el RUA señalaron que se busca para ambos un entorno familiar que pueda acompañarlos en su desarrollo y brindarles estabilidad afectiva. Las personas interesadas deberán ingresar a la convocatoria correspondiente y completar el formulario de inscripción.