Alerta por tormentas fuertes esta noche en Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la noche y la madrugada el área marcada en amarillo en el mapa será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El fenómeno abarca los departamentos Capital, Santa María, Calamuchita, Río Cuarto y General Roca, incluyendo a Villa Carlos Paz y localidades del centro y sur provincial.

Según el reporte oficial, las tormentas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían registrarse montos superiores en sectores puntuales.

La información fue suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.