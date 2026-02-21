Capilla del Monte avanza con bacheo y mantenimiento urbano

La Municipalidad de Capilla del Monte continúa con el Plan Integral de Bacheo y Reparación de Calles, que alcanza a distintos barrios de la localidad. En los últimos días se ejecutaron trabajos de hormigonado y colocación de bioasfalto en calles Alem y Aristóbulo del Valle, que se suman a intervenciones previas en Sarmiento, Yrigoyen, Salta y Urquiza.

En paralelo, se avanzó con el relleno y nivelado de calles de tierra en Padre Ferreyra, Fidel Pelliza, Fernando Fader, Sabattini, Formosa, Alem, Los Terrones, Uruguay y avenida Las Gemelas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en distintos sectores.

Las tareas también incluyeron mantenimiento urbano en espacios públicos y veredas, mediante desmalezado y limpieza, conservación de banquinas y colectoras de la Ruta 38, y el recambio de luminarias LED en diferentes puntos de la ciudad.