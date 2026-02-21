Clima: Rige alerta amarillo por tormentas fuertes

Villa Carlos Paz amaneció este sábado con alerta amarillo por tormentas, en una jornada marcada por alta humedad y cielo parcialmente nublado según el SMN.

A las 5:33, la temperatura era de 23,8°C, con 77% de humedad, viento del sur a 4 km/h y una presión de 968 hPa. Los datos corresponden a la estación Córdoba Observatorio, ubicada a 29 kilómetros.

Para la mañana se prevén tormentas fuertes con probabilidad de precipitaciones entre el 70 y el 100%, una temperatura estimada en 18°C y vientos del este entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde continuarán las tormentas aisladas, con una máxima de 25°C y probabilidad de lluvia entre el 40 y el 70%. Hacia la noche, las precipitaciones serían más débiles y aisladas, con descenso de la intensidad y viento leve del sector sudoeste.

El pronóstico extendido anticipa máximas que oscilarán entre los 25 y 30 grados durante la semana, con condiciones variables e inestabilidad intermitente.