Hermanamiento: Capilla del Monte y María Susana sellaron su unión

Capilla del Monte y la localidad santafesina de María Susana firmaron un acuerdo de hermanamiento en un acto realizado en la histórica Casona de Pablo Recagno, en el marco de una iniciativa impulsada por la Región Centro.

El convenio formaliza un lazo institucional que retoma la relación que ambas comunidades mantuvieron durante el siglo pasado y establece una agenda de trabajo conjunto en materia cultural, social e institucional.

El acuerdo también pone en valor una historia compartida vinculada a los procesos de expansión comercial asociados a la distribución de Fernet Branca y otros productos desde Rosario, cuando la sociedad tenía allí su sede central y su principal sucursal en Génova. El 15 de mayo de 1911, Pablo Recagno, fundador de María Susana, fue uno de los protagonistas de ese desarrollo junto a su familia, siendo de los primeros introductores del fernet en la región. La elección de su casona para la firma del convenio tuvo un fuerte significado simbólico.

Del acto participaron el intendente Fabricio Díaz junto a su equipo ejecutivo, la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone, el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales del Gobierno de Córdoba, Carlos Massei, el presidente comunal de María Susana, Omar Arce, integrantes de su gabinete y Juan Carlos Recagno, descendiente del fundador.