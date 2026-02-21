Hugo Moyano reapareció y sostuvo que el paro “fue contundente”

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, consideró hoy que el paro convocado por la CGT para expresarse en contra de la Reforma Laboral fue "contundente", y ratiicó su postura crítica ante la iniciativa promovida desde el gobierno.

A través de un video difundido en un medio gremial, Moyano felicitó a los afiliados por la participación en la protesta y consideró que el paro fue “contundente”, mientras se trataba en el recinto el proyecto de reforma, finalmente aprobado.

Según planteó el veterano dirigente, el nivel de acatamiento en el transporte de cargas volvió a mostrar la capacidad de movilización del gremio de Camioneros, uno de los sectores que le dio mayor impacto a la medida de fuerza, dado el peso que tiene la actividad en la logística y el abastecimiento. Asimismo, la paralización parcial del transporte reforzó la visibilidad de la huelga.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el dirigente sostuvo que su gremio “siempre defendió los derechos de los trabajadores” y que continuará atento a la aplicación de la nueva normativa.

En los días previos a la votación de la reforma, había advertido que no compartía el espíritu de los cambios impulsados en el Congreso y que, a su entender, algunas modificaciones podían afectar conquistas históricas.

La reforma laboral, que introdujo ajustes en distintos aspectos de las relaciones de trabajo, generó posiciones divididas dentro del arco sindical. Mientras algunos sectores optaron por una postura de diálogo, otros, entre ellos Camioneros, se ubicaron entre los más críticos.

Moyano ya había expresado antes del tratamiento legislativo que consideraba que el proyecto debía revisarse en determinados puntos: “No se puede hablar de modernización si eso implica resignar derechos”, señaló en declaraciones públicas días atrás, en línea con el planteo que ahora retomó tras la huelga.