La pantalla vuelve a encenderse en barrio La Quinta

La Municipalidad de Villa Carlos Paz realizará este lunes 23 de febrero una nueva edición del programa “Cine en tu barrio”, la propuesta cultural itinerante que recorre distintos sectores de la ciudad con funciones al aire libre.

Tras una convocatoria que reunió a vecinos en barrio Los Algarrobos, la pantalla se instalará ahora en La Quinta 3° sección. La función comenzará a las 20:45 en Dumas s/n y está pensada para disfrutar en familia.

La iniciativa forma parte de las actividades recreativas de verano y busca acercar el cine a distintos barrios, generando espacios de encuentro comunitario durante la temporada.