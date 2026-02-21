Las piletas municipales finalizaron el verano con más de 200 mil visitantes

Las piletas municipales finalizaron la temporada de verano con un total de 207.911 asistentes, que concurrieron desde el 12 de diciembre tanto a pileta libre como a las distintas propuestas recreativas y deportivas organizadas en los nueve natatorios de la ciudad.

Del total, 140.374 personas utilizaron la modalidad de pileta libre, mientras que 18.885 participaron de actividades organizadas, dentro y fuera del agua, a través de 10 propuestas diferentes y 27 grupos, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, escuelas de verano y de natación.

Las instalaciones que formaron parte de la temporada fueron el Camping Municipal San Martín, el Club Municipalidad de Córdoba y los polideportivos Corral de Palos, General Paz, General Bustos, Los Algarrobos, Parque Sarmiento, Ruta 19 y predio Villa Posse.

En paralelo, 48.652 asistentes accedieron de manera gratuita a los natatorios a través de organizaciones barriales, consejos comunitarios, polideportivos sociales y clubes, cifra que supera en más del 100% el mismo período del año pasado.

El secretario de Participación Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor Campana, señaló que la temporada permitió que vecinos y familias accedieran a instalaciones municipales “de primer nivel” de forma gratuita o a costos accesibles, y destacó el rol de estos espacios como ámbitos de encuentro y recreación.

Desde el Municipio remarcaron que la continuidad de esta política apunta a sostener el acceso a actividades recreativas y deportivas, además de promover la actividad física como herramienta de prevención y bienestar comunitario.