Orgullo carlospacense: Mr. Coffee entre las 100 mejores cafeterías de Argentina

La ciudad de Villa Carlos Paz suma un nuevo reconocimiento a su circuito gastronómico. Mr. Coffee fue nominada y seleccionada dentro del ranking 2026 de The Best Coffee Shops Argentina, quedando posicionada entre las 100 cafeterías más destacadas del país.

La distinción forma parte de un proceso que combina votación del público y evaluación de un panel de expertos del sector, con un sistema de ponderación que otorga un 30% al voto popular y un 70% al análisis profesional, teniendo en cuenta criterios como calidad del café, experiencia del barista, innovación, atención al cliente y prácticas sostenibles.

Mr. Coffee cuenta actualmente con dos locales en Villa Carlos Paz en calle Las Heras y Avenida San Martín esquina Moreno Ambas sucursales se han consolidado como espacios de referencia para los amantes del café de especialidad y sin duda en un clásico para quienes lo eligen cada día, ofreciendo propuestas que combinan calidad en el producto, pastelería artesanal y un ambiente cuidado que invita a disfrutar de la experiencia completa.

La nominación no solo posiciona a la marca dentro del mapa nacional del café de especialidad, sino que también representa un respaldo al trabajo diario de su equipo de baristas y a la apuesta por estándares de calidad que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

El listado final de The Best Coffee Shops Argentina 2026 se presentará en formato de ranking del 1 al 100, destacando a los espacios con mayor puntuación combinada. Con esta nominación, Villa Carlos Paz reafirma su crecimiento en el sector gastronómico y suma a Mr. Coffee como uno de los nombres propios dentro de la escena cafetera argentina.