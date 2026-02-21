Rige alerta amarillo por tormentas fuertes en Carlos Paz

Sábado inestable
Rige alerta amarillo por tormentas fuertes en Carlos PazLa advertencia anticipa lluvias intensas para la mañana con alta probabilidad de precipitaciones. Se espera mejora gradual hacia la noche.
Villa Carlos Paz amaneció este sábado con alerta amarillo por tormentas, en una jornada marcada por alta humedad y cielo parcialmente nublado según el SMN.
A las 5:33, la temperatura era de 23,8°C, con 77% de humedad, viento del sur a 4 km/h y una presión de 968 hPa. Los datos corresponden a la estación Córdoba Observatorio, ubicada a 29 kilómetros.
Para la mañana se prevén tormentas fuertes con probabilidad de precipitaciones entre el 70 y el 100%, una temperatura estimada en 18°C y vientos del este entre 13 y 22 km/h.
Durante la tarde continuarán las tormentas aisladas, con una máxima de 25°C y probabilidad de lluvia entre el 40 y el 70%. Hacia la noche, las precipitaciones serían más débiles y aisladas, con descenso de la intensidad y viento leve del sector sudoeste.
El pronóstico extendido anticipa máximas que oscilarán entre los 25 y 30 grados durante la semana, con condiciones variables e inestabilidad intermitente.