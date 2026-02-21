Suspenden show de drones en Carlos Paz por lluvia

El espectáculo de drones que iba a realizarse hoy, sábado 21 de febrero, en horas de la noche, fue reprogramado debido a las condiciones climáticas. A la tarde, se registran lluvias en la zona, y los pronósticos anuncian cielo nublado, temperaturas frescas y viento, factores que afectan la correcta preparación y operación técnica del show. La medida busca garantizar la seguridad y la calidad del evento.

Los organizadores informaron que el espectáculo se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero.

Este tipo de espectáculos se caracteriza por coreografías sincronizadas de drones equipados con luces LED que forman figuras y animaciones en el aire, ofreciendo una alternativa innovadora a los tradicionales shows de fuegos artificiales.