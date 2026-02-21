Valle Hermoso abre curso de Albañilería Nivel 1

El Centro Cultural de Valle Hermoso anunció para 2026 la apertura del curso “Albañilería – Nivel 1”, una capacitación de cuatro meses destinada a quienes deseen iniciarse en el rubro de la construcción bajo el lema “Construí vos tu casa propia”.

La formación estará a cargo de Mariano Rodríguez Farías, Maestro Mayor de Obras (M.P. 1-12412-2), y comenzará el viernes 20 de marzo de 2026.

Las clases se dictarán dos veces por semana, los miércoles y viernes, en el horario de 19:00 a 20:30. La propuesta está dirigida a personas de ambos sexos y combinará contenidos teóricos y prácticos.

El programa incluye evaluación mensual, entrega de material bibliográfico al finalizar el cursado y brinda herramientas con posibilidad de salida laboral en el sector de la construcción. La modalidad es arancelada.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en el Centro Cultural de Valle Hermoso o a través del formulario online: https://forms.gle/MDLMtN6vN6W3F2zs5