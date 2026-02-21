Valle Hermoso abre inscripción al curso de Corte y Confección con enfoque sostenible

En Valle Hermoso se dictará el curso “Corte y Confección: del Oficio a la Marca Propia Sostenible”, una propuesta de formación destinada a quienes deseen aprender el oficio y desarrollar su propia marca con enfoque sustentable.

La capacitación estará a cargo de María Claudia Ferreira y dará inicio el martes 3 de marzo de 2026. Las clases se desarrollarán una vez por semana, todos los martes, en el horario de 16:00 a 18:00.

El curso está dirigido a personas de ambos sexos e incluirá contenidos teóricos y prácticos, brindando herramientas tanto para la confección de prendas como para la proyección de emprendimientos textiles con identidad propia. La modalidad es arancelada.

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en el Centro Cultural de Valle Hermoso o a través del siguiente formulario online:https://forms.gle/D696Ky5sAUUe2ahQ9