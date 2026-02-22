Capilla del Monte celebró el Festi Perruno

El Balneario Municipal de Capilla del Monte fue escenario del Festi Perruno, una jornada que reunió a decenas de familias con sus mascotas, en especial perros salchicha, que se convirtieron en los protagonistas de la tarde.

Con juegos, encuentros y actividades recreativas, el evento convocó a vecinos que disfrutaron de un espacio pensado para el esparcimiento y la integración comunitaria. Las imágenes reflejaron sonrisas, fotos familiares y el entusiasmo de quienes se acercaron con sus animales.

Desde el municipio destacaron la participación y agradecieron a las familias que se sumaron a la propuesta, que combinó recreación, vínculo responsable con las mascotas y aprovechamiento de los espacios públicos.

La actividad se desarrolló en un clima distendido y reforzó la agenda de encuentros comunitarios impulsados durante la temporada en la localidad.