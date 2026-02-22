Carlos Paz arrancará la semana con calor en ascenso

Villa Carlos Paz iniciará la semana con condiciones mayormente estables y un marcado ascenso de temperatura, luego de un domingo por la noche con probabilidad de tormentas.

Para el lunes se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado a cálido durante la tarde.

El martes será el día más caluroso de la semana, con mínima de 14°C y máxima que alcanzará los 31°C. Se espera nubosidad variable y condiciones mayormente estables.

El miércoles se registrará un leve descenso térmico: mínima de 13°C y máxima de 27°C, con cielo parcialmente nublado.

Para el jueves y viernes las máximas se mantendrán en torno a los 27 y 28 grados, respectivamente, con mínimas entre 15 y 16°C y tiempo estable.

El sábado cerrará la semana con mínima de 14°C y máxima de 29°C, en una jornada cálida y con nubosidad variable.

El panorama general indica madrugadas frescas y tardes cálidas, sin extremos térmicos marcados tras el inestable inicio del domingo por la noche.