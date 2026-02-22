¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Córdoba. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy, último domingo de febrero, el clima permanecerá inestable, con algunas tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia de Córdoba y alerta vigente por la crecida repentina de ríos y arroyos serranos.

La máxima será de 26 grados y la mínima de 17°C. Los departamentos dentro del alerta son Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Calamuchita, San Javier, San Alberto, Santa María, Punilla, Pocho, Minas y Cruz del Eje.

La Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia informó que continúa vigente la alerta amarilla por tormentas para el centro, oeste y sur de Córdoba, con posibilidad de crecidas repentinas en ríos y arroyos serranos.