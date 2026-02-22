Sierras de Córdoba
¿Cuánto llovió hoy sobre la cuenca del lago San Roque?Se registraron crecientes en los ríos San Antonio y Cosquín y en los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras.
Un relevamiento del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Departamental Punilla permitió conocer cuánto llovió esta madrugada sobre la cuenca del lago San Roque. Hubo un incremento del río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos y también se registraron variaciones en el causa del otro gran afluente del embalse, el río Cosquín.
Sobre la cuenca alta del río San Antonio cayeron 5,75 mm, mientras que se registraron 7,25 mm en la media y 12,0 mm en la cuenca baja. Asimismo, cayeron 10,67 mm sobre el perilago del San Roque.
En tanto, sobre la cuenca del río Cosquín llovieron 8.4 mm y se registraron 13 mm en el arroyo Los Chorrillos.
Finalmente, sobre el arroyo Las Mojarras cayeron 12,6 mm en las últimas seis horas.
CUENCA SAN ANTONIO
MILÍMETROS CAÍDOS
??*Los Gigantes (200):* 13mm
??*La Posta (100):* 4mm
Puesto Garay (900): 4 mm
??*El Cajon (1800):* 16mm
??*Malambo(1010):* 8mm
??*Confluencia El Cajón (700):* 19mm
??*La Quebrada (1700):* 14mm
??*B° El Canal (600):* s/d
??*Perilago San Roque:(1100):* 20mm
CUENCA RIO COSQUIN
MILÍMETROS CAÍDOS
??*La Hoyada (1400)* 25 mm
??*San José (2100)*: 6mm
??*Olaen (2400)*:1mm
??*Carnerillo (1900):* 7mm
??*La Juntura (3900)* 13mm
??*Villa Caeiro (2900)* 12mm