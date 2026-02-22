¿Cuánto llovió hoy sobre la cuenca del lago San Roque?

Un relevamiento del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Departamental Punilla permitió conocer cuánto llovió esta madrugada sobre la cuenca del lago San Roque. Hubo un incremento del río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos y también se registraron variaciones en el causa del otro gran afluente del embalse, el río Cosquín.

Sobre la cuenca alta del río San Antonio cayeron 5,75 mm, mientras que se registraron 7,25 mm en la media y 12,0 mm en la cuenca baja. Asimismo, cayeron 10,67 mm sobre el perilago del San Roque.

En tanto, sobre la cuenca del río Cosquín llovieron 8.4 mm y se registraron 13 mm en el arroyo Los Chorrillos.

Finalmente, sobre el arroyo Las Mojarras cayeron 12,6 mm en las últimas seis horas.

CUENCA SAN ANTONIO

MILÍMETROS CAÍDOS

??*Los Gigantes (200):* 13mm

??*La Posta (100):* 4mm

Puesto Garay (900): 4 mm

??*El Cajon (1800):* 16mm

??*Malambo(1010):* 8mm

??*Confluencia El Cajón (700):* 19mm

??*La Quebrada (1700):* 14mm

??*B° El Canal (600):* s/d

??*Perilago San Roque:(1100):* 20mm

CUENCA RIO COSQUIN

MILÍMETROS CAÍDOS

??*La Hoyada (1400)* 25 mm

??*San José (2100)*: 6mm

??*Olaen (2400)*:1mm

??*Carnerillo (1900):* 7mm

??*La Juntura (3900)* 13mm

??*Villa Caeiro (2900)* 12mm