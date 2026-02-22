Dolor en Villa Carlos Paz por la muerte de un querido vecino y empresario

Villa Carlos Paz. Profundo dolor provocó en la comunidad de Villa Carlos Paz el fallecimiento ayer a los 63 años de Juan Guillermo Parra, reconocido vecino y empresario vinculado a la histórica firma Electro Carlos Paz.

Sus restos serán velados hoy, de 8 a 16 horas, en la sala “Jaspe” de la empresa Brandalise, ubicada en avenida General Paz 323 de Villa Carlos Paz. La cremación se realizará mañana en el Crematorio Virgen de la Merced.

Parra formaba parte de la familia propietaria de la empresa dedicada a la iluminación, fundada en 1977 por su padre, Juan Parra. Con el paso de los años, el negocio se consolidó como un referente local y quedó en manos de sus herederos, entre ellos Juan Guillermo, quien continuó el legado familiar con compromiso y dedicación.

Contador Público Nacional de profesión, Parra supo ganarse el respeto y el afecto de quienes lo conocieron, tanto en el ámbito comercial como en su vida personal. Su trato cordial, su serenidad y su predisposición permanente al diálogo lo convirtieron en una figura muy querida dentro de la comunidad.

La noticia de su partida generó numerosas expresiones de dolor en redes sociales. Entre ellas, se destacó el mensaje de Luis Tórtolo, quien lo recordó con palabras cargadas de afecto: “Profundo dolor en La Villa por la partida del querido Juancito Parra. Daba gusto hablar con él, siempre con su tranquilidad y sus consejos mesurados y cuidadosos”.

En su despedida, también resaltó su rol como padre de Florencia, Candela y Francisco, así como su presencia constante como hermano, primo y amigo. “Siempre estaba. Siempre. Se lo va a extrañar”, expresó.

Quienes compartieron su vida lo recordarán no solo por su trayectoria empresarial, sino también por su calidad humana, su calidez y su permanente compromiso con su familia y su comunidad.