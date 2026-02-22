Dos crecientes entraron al río San Antonio y al arroyo Los Chorrillos

Una creciente de más de un metro entró en las últimas horas al río San Antonio tras las lluvias caídas durante esta madrugada en el Valle de Punilla. El pico estuvo cerca de alcanzar los dos metros en el puente de Cuesta Blanca y llegó pasado el mediodía a la ciudad de Villa Carlos Paz.

Sobre la cuenca alta del río San Antonio cayeron 5,75 mm, mientras que se registraron 7,25 mm en la media y 12,0 mm en la baja. En tanto, sobre el perilago del San Roque se registraron 10,67mm.

Asimismo, se registró un incremento de un metro en el arroyo Los Chorrillos y se dispuso el cierre preventivo del vado ubicado en la localidad de Cabalango.