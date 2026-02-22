La Legislatura abrirá una muestra artística por las Enfermedades Poco Frecuentes

La Legislatura de Córdoba será sede el próximo 26 de febrero, a las 18, de una exposición artística destinada a concientizar sobre las Enfermedades Poco Frecuentes (Epof), en el marco de la fecha internacional dedicada a visibilizar esta temática.

El encuentro tendrá lugar en la sede de la Unicameral, ubicada en avenida Emilio Olmos 580, y es organizado por Fame Argentina (Familias Atrofia Muscular Espinal) junto a la Legislatura provincial.

Durante la jornada, el público podrá recorrer la muestra, interactuar con las obras realizadas por pacientes con Epof y participar de charlas informativas. Además, habrá intervenciones artísticas en vivo, en una propuesta que combina salud, cultura y participación comunitaria.

Desde la organización señalaron que la actividad busca visibilizar la realidad de quienes conviven con estas patologías, promover la conciencia social y fortalecer redes entre organizaciones vinculadas a la temática.

La exposición se enmarca también en la reciente aprobación de una ley provincial que instituye la Semana de la Concientización sobre las Enfermedades Poco Frecuentes, con el objetivo de impulsar políticas públicas que garanticen derechos y acceso a una atención integral para las personas afectadas y sus familias.