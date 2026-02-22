Villa Carlos Paz vibró con BESTIA Fighting Championship

Villa Carlos Paz fue escenario este 21 de febrero de una nueva edición de BESTIA Fighting Championship, un evento que convocó a competidores y espectadores en una jornada dedicada íntegramente a los deportes de combate.

Con más de 400 peleas programadas, el certamen incluyó disciplinas como Muay Thai, Kick Boxing, MMA, Grappling y exhibiciones, en una propuesta que mantuvo actividad durante toda la noche y generó un importante movimiento en la ciudad.

La organización estuvo encabezada por Matías Sosa Campi y su equipo, quienes llevaron adelante la logística y coordinación de uno de los encuentros más convocantes del calendario deportivo local.

Desde el municipio destacaron la realización del evento y señalaron que este tipo de propuestas contribuyen al posicionamiento de la ciudad como sede de competencias deportivas y como destino turístico durante la temporada.