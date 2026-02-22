Volvieron las tormentas a las sierras: ¿hasta cuándo sigue la lluvia?

Las tormentas volvieron a las sierras de Córdoba y una jornada inestable se prevé para este domingo 22 de febrero. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla y no se descarta que puedan registrarse fenómenos intensos en la zona de las Altas Cumbres y en distintos puntos del Valle de Punilla.

Según pudo conocerse, las zonas más afectadas serían el este, sur y centro de la provincia.

Se advierte además por la repentina crecida de algunos ríos serranos, como ocurrió ayer a la tarde en el río Mina Clavero. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático solicitaron evitar las márgenes de los ríos, no cruzar vados y respetar la señalización.

Para esta jornada, se espera una máxima de 26 grados y una mínima de 17 grados y se mantiene vigente el alerta meteorológico para los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Calamuchita, San Javier, San Alberto, Santa María, Punilla, Pocho, Minas y Cruz del Eje.