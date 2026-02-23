Carlos Paz: Hasta cuándo se puedan pagar las tasas con 60% y 40% de descuento

El Municipio de Villa Carlos Paz extendió hasta el 10 de marzo el plazo para acceder a descuentos en el pago anual 2026 de las tasas municipales. La medida alcanza a contribuyentes que se encuentren al día y quieran adherir al pago único con importantes rebajas.

El beneficio contempla un 60% de descuento en la tasa de automotores y un 40% en la tasa sobre inmuebles, siempre que el pago se realice antes de la nueva fecha límite.

Además, quienes mantengan deudas de años anteriores en Tasas de Inmuebles o Automotores podrán cancelarlas con una quita del 50% en los intereses, abonando en una sola cuota.

El plan permite pagar hasta en seis cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa y acepta efectivo, billeteras virtuales y tarjetas de crédito y débito. El trámite puede realizarse de manera online a través del sitio oficial del municipio o en forma presencial en los puntos habilitados.