Cosquín gestiona ante la Provincia obras para la Escuela Roca

Junto a la Comunidad Regional Punilla, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, para abordar la situación edilicia de la Escuela Julio A. Roca.

Durante el encuentro, se trasladó la preocupación existente en la comunidad educativa por las obras aún no ejecutadas. Desde el municipio aclararon que, al tratarse de un establecimiento de jurisdicción provincial, la responsabilidad de llevar adelante los trabajos corresponde al Gobierno de Córdoba.

No obstante, la Municipalidad de Cosquín participó en la etapa de planificación técnica del proyecto, acompañando el proceso previo a la licitación.

Según se informó, el llamado a licitación contó con más de diez empresas oferentes. En la actualidad, el expediente administrativo se encuentra bajo análisis del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Una vez que ese organismo emita su dictamen, podrá iniciarse formalmente la ejecución de las mejoras previstas.