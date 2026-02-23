Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 23 de febrero con nuevas acreditaciones correspondientes al segundo mes del año.

La jornada alcanza a distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que perciben.

El mismo contempla jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y la prestación por Desempleo, entre otras.

En ese sentido, vale recordar que durante el segundo mes del año los beneficiarios perciben sus haberes con un incremento del 2,85 por ciento, resultado de la actualización acoplada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8.